Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu bu terör örgütünü kanarya sevenler derneği mi zannediyor 06.03.2019 16:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''"YPG Türkiye'ye saldırmaz" diyen Kılıçdaroğlu acaba bu terör örgütünü kanarya sevenler derneği mi zannediyor? Şehit edilen vatandaşlarımızı, yakılan, füze atılan köylerimizi, taciz atışlarını da mı görmedin bay Kemal? Hiçbir şeyden haberin yok mu? YPG roketlerinin camiide şehit ettiği kardeşlerimizden de mi habersizsin?'' dedi.