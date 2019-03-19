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Başkan Erdoğan kendisine mektup yazan Şevval Cerrah'la Ereğli'de buluştu

19.03.2019 12:50

Başkan Erdoğan, kendisine mektup yazan 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah'ı yanına davet etti. Şevval gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...


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