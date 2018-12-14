Başkan Erdoğan: "Kendi göbeğimizi kendimiz kestik" 14 Aralık 2018, Cuma

İşte Türkiye'ye karşı oynadıkları oyun bu. Biz Müslüman kardeşlerimize, o dönemde senin imkanların var, biz sizden sadaka diyet zekat istemiyoruz. Ama gelin en azından bir borç takviyesinde bulunabilirsiniz. İnanır mısınız hemen hemen hiçbirinden ses yok. Yine biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Tekrar yeniden ayağa kalktık. Batılı devletlerin silah satışları da artıyor. Filistin'de işgal, Somali'de açlık katlanarak devam ediyor. Somali'de kim var? Yahu neredeyse bizden başka kimse yok ya. Somali'de biz varız biz. Bir büyükelçilik var orada sadece Türkiye. Amerika konteyner içerisinde büyükelçilik kurmuş. Bizden başka yok. Bir süredir alevlendirilmeye çalışılan bölgesel çatışmaların kazananı asla Müslüman olmayacaktır. Ceplerini dolduracak olan yine batılı silah şirketleridir. 2017 ve 2018 senesi Kudüs'e yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir yıl oldu. Amerikan yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alması Müslümanların haklarını gasp etmeye yönelik provokatif bir adımdı. Bu gelişme karşısında İslam İşbirliğini Teşkilatı'nı süratle harekete geçirdik. Filistinli kardeşlerime seslenmek istiyorum. Aranızdaki ayrılığa son vermeniz gerekiyor.