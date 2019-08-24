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Başkan Erdoğan kayyum atamalarına ilişkin flaş açıklama: Sizi kapının önüne koyarız

24.08.2019 21:06

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kayyum atamalarına ilişkin "Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Milletin verdiği vergileri teröristlere, Kandil'e gönderirseniz bizde hukuk içerisinde idari kararı verip sizi kapının önüne koyarız" dedi.


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