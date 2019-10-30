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Başkan Erdoğan, Katar Başbakanı El-Sani’yi kabul etti

30.10.2019 21:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul yaklaşık 40 dakika sürdü.


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