Başkan Erdoğan, Katar Başbakanı El-Sani’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul yaklaşık 40 dakika sürdü.
Başkan Erdoğan, Katar Başbakanı El-Sani’yi kabul etti30.10.2019 21:38
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