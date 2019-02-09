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Başkan Erdoğan Kartal'da çöken binadan kurtarılan yaralıları ziyaret etti

09.02.2019 13:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanında incelemelerde bulunduktan sonra çöken binadan kurtarılan yaralıları ziyaret etti.


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