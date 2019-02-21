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Başkan Erdoğan: Karşımıza dörtlü bir çete çıkardılar kumandasını da Kandil ve Pensilvanya'ya verdiler

21.02.2019 16:22

Başkan Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Cumhur ittifakının karşısına 4'lü bir çete çıkardılar. Kumandasını da Kandil ve Pensilvanya'ya verdiler. Seçim stratejilerinden aday seçimine kadar tüm süreci Pensilvanya'daki şarlatan, Kandil'deki baronlar yönetiyor.'' dedi.


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