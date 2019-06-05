Başkan Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı’nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti 05.06.2019 17:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı’na gelerek, anne ve babası ile eşi Emine Erdoğan’ın anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Mezarlık çıkışında bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu.