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  • Başkan Erdoğan Kanuni Sultan Süleyman'ın askerlerine okuduğu dua ile mesaj verdi

Başkan Erdoğan Kanuni Sultan Süleyman'ın askerlerine okuduğu dua ile mesaj verdi

30 Ağustos 2018, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulları mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, yeni mezunlara Kanuni Sultan Süleyman'ın Mohaç Savaşı öncesi askerlerinin önüne çıkıp ettiği duayı okudu. Erdoğan duanın ardından "Ecdadımızı tarihteki emperyalist ve barbar ordulardan farklı kılan insana bakış açısıdır" dedi.

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