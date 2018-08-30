Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Harp Okulları mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, yeni mezunlara Kanuni Sultan Süleyman'ın Mohaç Savaşı öncesi askerlerinin önüne çıkıp ettiği duayı okudu. Erdoğan duanın ardından "Ecdadımızı tarihteki emperyalist ve barbar ordulardan farklı kılan insana bakış açısıdır" dedi.
Başkan Erdoğan Kanuni Sultan Süleyman'ın askerlerine okuduğu dua ile mesaj verdi30 Ağustos 2018, Perşembe
- Başkan Erdoğan Kanuni Sultan Süleyman'ın askerlerine okuduğu dua ile mesaj verdi
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