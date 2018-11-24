Başkan Erdoğan: "Kandil'den icazet alanları sandığa gömeceğiz" 24 Kasım 2018, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin adaylarını açıkladığı konuşmasında Cumhur İttifakı'nın karşısında olanlara sert sözlerle yüklendi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Kandil'den icazet alanları sandığa gömeceğiz" dedi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

Zira bu malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği oluşumun içinden vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarında da gördüğünüz gibi çocukları dağlara kaçırıp Kandil'de onlara neler uygulandığını görüyoruz.

Şu anda ana muhalefet partisi bu tür bir oluşumla Kandil'den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse ve şimdi de sandığa gömecek.