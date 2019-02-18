Başkan Erdoğan: Kalkmışlar S-400 almaktan vazgeçin diyorlar. Niye vazgeçelim? 18.02.2019 16:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan: ''Kalkmışlar S-400 almaktan vazgeçin diyorlar. Niye vazgeçelim? Siz herhangi bir adım atmış değilsiniz. Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz. Türkiye'nin böyle bir gerekçeyle eleştirilmesini haklı göremeyiz. Söz verildiği gibi Münbiç'in terör örgütü mensuplarından temizlenmesini bekliyoruz.'' dedi.