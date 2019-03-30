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Başkan Erdoğan Kağıthane'de önemli açıklamalarda bulundu

30.03.2019 12:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kağıthane mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz" dedi..


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