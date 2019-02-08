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Başkan Erdoğan kadro provokasyonuna sert tepki gösterdi

08.02.2019 15:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Mitingi'nde kadro sloganı atarak provokasyon yapmak isteyenlere sert tepki gösterdi.


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