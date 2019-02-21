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Başkan Erdoğan: Kaçak yapılardan çıkın kiranızı da biz vereceğiz

21.02.2019 18:16

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, ''Kartal'da bir olay yaşadık. Kaçak yapılardan diyorum ki gelin her türlü tedbiri aldık. 81 zilayete yazıları gönderdik. Kaçak yapıların bunlardan bir an önce çıkın, kiranızı da biz vereceğiz. Biz oraları yıkalım, sağlam güvenilir binalar yapalım. Vatandaşımdan yardım bekliyorum. İmar meselesini çözmek zorundayız.'' dedi. .


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