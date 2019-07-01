Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı 01.07.2019 16:02

Resmi temaslarda bulunmak üzere Japonya'da bulunan Başkan Erdoğan, burada Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğine katıldı.