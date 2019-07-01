Haberler Web TV Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı

Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı

01.07.2019 16:02

Resmi temaslarda bulunmak üzere Japonya'da bulunan Başkan Erdoğan, burada Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları