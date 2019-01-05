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Başkan Erdoğan İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

05 Ocak 2019, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan, "İktidar, yerel yönetim iktidarıyla birleştiği zaman İzmir başka bir güzel olacak. İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate düşürecek otoyol projesini bu yıl tamamlıyoruz." dedi. Erdoğan, bu ay sonuna kadar 2019 yılı ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklerin rakamlarını tek tek açıkladı.


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