Başkan Erdoğan: İstismarcılara inanmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor. Erdoğan, "Şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey yok" dedi.
Başkan Erdoğan: İstismarcılara inanmayın08.02.2019 16:08
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