Haberler Web TV Başkan Erdoğan: İstismarcılara inanmayın

Başkan Erdoğan: İstismarcılara inanmayın

08.02.2019 16:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor. Erdoğan, "Şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey yok" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları