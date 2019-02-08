Başkan Erdoğan: İstismarcılara inanmayın 08.02.2019 16:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ediyor. Erdoğan, "Şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır, AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey yok" dedi.