Başkan Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "İsteseler de istemeseler de işte Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık, şimdi de burada atıyoruz. Bu tablo, Türkiye'de eser siyasetinin yeni bir zaferidir." dedi.
Başkan Erdoğan: İsteseler de istemeseler de Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık23.02.2019 12:34
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