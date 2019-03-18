Haberler Web TV Başkan Erdoğan: İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız

Başkan Erdoğan: İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız

18.03.2019 12:17

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Başkan Erdoğan kutlamaların yapıldığı törende konuştu. Başkan Erdoğan, ''Yaşadığımız toprakları da, aldığımız nefesi de bize çok gördüğünüzü anladık. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçemeyeceksiniz tehdidini manifestosunda belirten tehdidi de anladık. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız.'' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları