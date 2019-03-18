Başkan Erdoğan: İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Başkan Erdoğan kutlamaların yapıldığı törende konuştu. Başkan Erdoğan, ''Yaşadığımız toprakları da, aldığımız nefesi de bize çok gördüğünüzü anladık. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçemeyeceksiniz tehdidini manifestosunda belirten tehdidi de anladık. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız.'' dedi.
Başkan Erdoğan: İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız18.03.2019 12:17
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