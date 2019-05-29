Başkan Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul’un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı. İftarın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "İstanbul bundan tam 566 yıl önce fethedildi. İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıl hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını tam 566 senedir içlerinden atamayanlar var." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var29.05.2019 23:02
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