Başkan Erdoğan: İstanbul'u farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız 12.03.2019 13:13

Gebze - Halkalı Marmaray hattı açılıyor. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Bu kardeşiniz 4,5 yıl ülkenin Cumhurbaşkanı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, ilçelerde de tüm belediye başkanlarıyla el ele vereceğiz ve İstanbul'u farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız.'' dedi.