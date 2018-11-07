Başkan Erdoğan İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gülhane Külliyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl açılışında konuştu. Erdoğan Ankara Bilkent'teki şehir hastanesini Aralık ayı sonunda açılacağını duyurdu.
Başkan Erdoğan İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl açılışında konuştu07 Kasım 2018, Çarşamba
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