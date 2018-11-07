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Başkan Erdoğan İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl açılışında konuştu

07 Kasım 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gülhane Külliyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl açılışında konuştu. Erdoğan Ankara Bilkent'teki şehir hastanesini Aralık ayı sonunda açılacağını duyurdu.


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