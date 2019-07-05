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Başkan Erdoğan İstanbul'a geldi

05.07.2019 02:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı kabine toplantısının ardından akşam 23.50 sıralarında İstanbul’a geldi. Erdoğan'ı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut karşıladı.


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