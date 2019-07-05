Başkan Erdoğan İstanbul'a geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı kabine toplantısının ardından akşam 23.50 sıralarında İstanbul’a geldi. Erdoğan'ı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut karşıladı.
Başkan Erdoğan İstanbul'a geldi05.07.2019 02:26
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