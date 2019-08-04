Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışın ardından otoyolda makam aracını kullandı. İstanbul-İzmir Otoyolu ile 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacak.
Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü gerçekleştirdi04.08.2019 19:34
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