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Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ilk sürüşü gerçekleştirdi

04.08.2019 19:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışın ardından otoyolda makam aracını kullandı. İstanbul-İzmir Otoyolu ile 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacak.


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