Başkan Erdoğan İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan, "İstanbul için en büyük tehdit depremse en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP hangi kılığa girerse girsin milletimiz onu tanır." dedi. Ayrıca Erdoğan İBB başkan adayının Binali Yıldırım olduğunu açıkladı.
Başkan Erdoğan İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı29 Aralık 2018, Cumartesi
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