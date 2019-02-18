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Başkan Erdoğan Isparta'dan elma müjdesi verdi

18.02.2019 17:32

Isparta'da vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, "Hazine Maliye Bakanımı, Gıda Tarım Bakanımı, Ulaştırma Bakanı'mı arayacağım; 'Buradaki elmaları süratle İstanbul'a Ankara'ya gönderin' diye... Tanzim satışlarla fırsatçılar ve simsarlar kaybediyor, millet kazanıyor!" dedi.


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