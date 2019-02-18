Isparta'da vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, "Hazine Maliye Bakanımı, Gıda Tarım Bakanımı, Ulaştırma Bakanı'mı arayacağım; 'Buradaki elmaları süratle İstanbul'a Ankara'ya gönderin' diye... Tanzim satışlarla fırsatçılar ve simsarlar kaybediyor, millet kazanıyor!" dedi.
Başkan Erdoğan Isparta'dan elma müjdesi verdi18.02.2019 17:32
- Başkan Erdoğan Isparta'dan elma müjdesi verdi
- Hükümetten açıklama: 311 bin 968 bin Suriyeli evine geri döndü
- Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
- Tatil planı yapanlar dikkat! Son 11 gün
- Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri: Babası Abdullah Gazi'yi öldüren genç kız... 18 Şubat Müge Anlı son bölüm izle
- İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırı! En az 15 ölü, 30 yaralı
- Tekvandocu Selen Gündüz'ün herkesi gururlandıran bayrak hareketi
- Başkan Erdoğan: Kalkmışlar S-400 almaktan vazgeçin diyorlar. Niye vazgeçelim?
- Başkan Erdoğan: Tanzim satışları gerekirse 81 ilde yaparız
- PTT tanzim satışlara İstanbul'da da başladı
- Başkan Erdoğan: ''Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyoruz''
- Zeytin Dalı Harekât bölgesinden acı haber: 1 asker şehit
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.