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Başkan Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i kabul etti

17.04.2019 14:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.


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