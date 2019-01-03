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Başkan Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

03 Ocak 2019, Perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.


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