Başkan Erdoğan: İradenize ipotek koyanlara cevabınızı sandıkta verin

31 Mart yerel seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri ATV, A Haber ortak yayınında değerlendirdi. Başkan Erdoğan, "Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin oylarına ipotek koyuyorsun. Ben Kürt kardeşlerime sesleniyorum, sizin iradenize ipotek koyan bu adamlara gelin cevabınızı sandıkta verin" ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan: İradenize ipotek koyanlara cevabınızı sandıkta verin27.03.2019 23:26
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