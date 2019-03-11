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Başkan Erdoğan imzaladı! Patateste gümrük vergisi sıfırlandı

11.03.2019 11:28

Patates fiyatlarında yaşanan artışın ardından, Cumhurbaşkanı Kararı ile patates ithalatında gümrük vergisi sıfıra çekildi.


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