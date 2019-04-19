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Başkan Erdoğan imzaladı! Devletin iletişimine yeni düzenleme

19.04.2019 11:31

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, devletin tüm birimlerinin iletişim standartlarını belirlemekle görevlendirildi.


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