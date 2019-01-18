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Başkan Erdoğan, İmamoğlu'na "Sana oy yok" diyen Mehruze Teyze'yi aradı: Sen Türkiye'yi ağlattın

18 Ocak 2019, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile pazarda yaşadığı diyalog sonrasında gündeme oturan Mehruze Teyze’yi telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a geldiğinde Mehruze Teyze’yi ziyaret edeceğini söyleyerek; "Sen Türkiye'yi ağlattın" dedi.


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