Başkan Erdoğan: "İlk defa gizli kapaklı değil şeffaf bir ittifak yapılmış oluyor" 08 Ocak 2019, Salı

'Her kurum gibi Meclisimizin itibarı da yaptığı işlere ve bu işlerin kalitesine bağlıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birileri Meclis'i çalıştırmamak için tüm güçleri ile çalışacaktır. Sizlere düşen hem bu kifayetsizlere hak ettikleri cevapları vermek hem de yasama sürecinin kesintisiz çalışmasını sağlamaktır. Meclis'te de saflar netleşmiştir. Bir yanda AK Parti MHP ile yerli milli duruş sahibi kesimler vardır diğer yanda ise ana muhalefet partisi ve bölücü örgütün güdümündeki parti ile benzeri yapılar vardır. Milletimiz bu net fotoğraflar arasında bir tercih yapacaktır. Şu ana kadar açıklamadığımız 6 il veya büyükşehir adayımız kaldı. Bu hafta sonu cumadan itibaren Trabzon, Kocaeli ve Sakarya'ya giderek adaylarımızı çıkartacağız. Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile belediye başkanlığı seçimlerinde yapacağımız işbirliğinin de hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum. İlk defa bir mahalli seçimlerde gizli kapaklı değil her şeyin milletimizle paylaşıldığı şeffaf bir ittifak yapılmış oluyor."