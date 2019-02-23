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Başkan Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

23.02.2019 12:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan: "Tersane İstanbul Projemiz İstanbul'umuzun marka değerini artırmakla kalmayacak, inşallah Türkiye'nin turizm gelirine de olumlu katkı yapacaktır. Ayrıca yine proje için de Türkiye'nin çok önemli üç tane müzesi burada inşa edilecek. İlk defa bir Kadın Müzesi'ni burada inşa etmiş olacağız. Buraya yıllık ortalama 30 milyon ziyaretçi bekliyoruz.''


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