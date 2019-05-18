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Başkan Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti | O detay dikkatlerden kaçmadı

18.05.2019 04:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan ile sohbet eden yaşlı teyzenin mutluluğu gözlerinden okundu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşılan görüntülerde Başkan Erdoğan'ın aracından AHaber canlı yayınını takip ettiği dikkatlerden kaçmadı.


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