Başkan Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti 17.05.2019 15:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan ile sohbet eden yaşlı teyzenin mutluluğu gözlerinden okundu.