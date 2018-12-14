Haberler Web TV Başkan Erdoğan ile Trump görüştü

Başkan Erdoğan ile Trump görüştü

14 Aralık 2018, Cuma

Bu akşam yapılan görüşmede Suriye'deki son durum ele alındı. Erdoğan ve Trump, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları