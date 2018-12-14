Bu akşam yapılan görüşmede Suriye'deki son durum ele alındı. Erdoğan ve Trump, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.
Başkan Erdoğan ile Trump görüştü14 Aralık 2018, Cuma
- Tunceli'de, mağarada saklanan PKK'lı teröristlere operasyon
- Başkan Erdoğan ile Trump görüştü
- İşte saniye saniye tren kazası görüntüleri
- Başkan Erdoğan: "Kendi göbeğimizi kendimiz kestik"
- Başkan Erdoğan: "Bunlar dünyayı enayi zannediyor"
- Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına net mesaj!
- Başkan Erdoğan: "Alçakça bir operasyonla şehit edildi"
- Başkan Erdoğan: "Katliamdır, vahşettir, zulümdür"
- Başkan Erdoğan: "Bu dava hepimizin ortak davası"
- Kudüs klibi izleyenlerin yüreklerini yaktı
- KKTC meclisinde kürsüye çıkan vekile, diğer vekil 'öpücük' gönderdi
- Vahşet haberi bu kez Antalya'dan geldi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.