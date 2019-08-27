Başkan Erdoğan ile Putin'den ikili görüşme sonrası önemli açıklamalar 27.08.2019 18:04

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin ikili görüşme öncesi bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacağız." dedi. İkili ardından basına kapalı görüşmeye geçti. Görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve Putin ortak basın açıklaması düzenledi. Görüşmede masadaki en önemli konuların başında gelen İdlib konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Görüşmede masadaki en önemli konuların başında gelen İdlib konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı. İşte açıklamalardan öne çıkanlar;

Rus lider Putin'in konuşmalarından satır başları:

''Rusya ve Türkiye ilişkileri dostluk, karşılıklı saygı ve çıkarlar üzerinde gelişmektedir. TürkAkım projesinin inşaatı planlı bir şekilde devam ediyor. İkinci hat kurulunca doğalgazı Avrupa'ya transit sevk edebileceğiz. Seneye Rusya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlayacağız. Türkiye Rus turistleri arasında son derece popüler. Uluslararası konular arasında elbette en çok Türkiye meselesini görüştük. Rusya ve Türkiye Astana formatında işbirliği yapıyor. Sahadaki durumu istikrarlı hale kavuşturmak ve daha da ilerletmektir. Anayasa Komitesi'nin devreye girmesiyle ilgili konuları görüştük. En kısa sürede Cenevre'de çalışmaya başlanacağını umut ediyoruz. Vize rejimi konusunda adımlar atmaktayız. İdlib'deki durumdan kaygılıyız. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı kalmak önemli. Moskova ve Ankara İdlib'de çatışmasızlık bölgesindeki saldırılardan endişe duyuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Bakanlarımız geçtiğimiz ay Antalya'da karma ekonomi komisyonu toplantısını gerçekleştirdiler. Ülkemizde ağırladığımız Rus turist sayısı yüzde 14 arttı.

Savunma sanayisinde S-400'lerin teslimatı dahil müspet adımlar atıyoruz. Bugün de savunma sanayinde ne gibi adımlar atabileceğimiz konusunda görüşmelerde bulunduk.

Sayın Başkan'la Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Eylül ayında Soçi'deki mütabakatla İdlib'de insani trajedinin önüne geçmiştik. Ancak rejimin Mayıs'tan bu yana süren saldırıları İdlib'de süküneti bozdu. idlib'de Mayıs'tan beri 500'i aşkın masun insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce İdlibli evlerini yuvalarını terk etmek zorunda kaldı. Bu insanların önemli bir kısmı ülkemiz sınırlarına yönelmiş durumda. Rejimin sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez. Rejimin kışkırtmaları bölgedeki askerlerimizin can güvenliğini tehdit eden bir hal almıştır. Gereken adımları gereken zamanda atmak zorundayız. İdlib'de sükunet için Astana ruhu çerçevesinde çalışmaya hazır olduğumuzu vurguladım. Zaten bildiğiniz gibi Eylül ayının ortalarında Türkiye'de yapacağımız üçlü zirveyle sürece devam edeceğiz.

Fırat'ın doğusundaki durumu da değerlendirdik. Rusya'nın yanı sıra İran ve BM ile yürüttüğümüz çalışmalarla anayasa komitesiyle ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. İki ülke olarak birbirimizin güvenlik hassasiyetinin farkındayız. Gayemiz akan kanın durmasıdır. Rusya ile tesis ettiğimiz yakın diyalog bölgemiz için önemlidir. Bu görüşmemiz de bu anlayışı bir kez daha teyit etme fırsatı bulduk.

GÖRÜŞME ÖNCESİ DE AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. İki lider görüşme öncesinde basın mensuplarına kısa birer açıklama yaptı. İki liderin yapacakları görüşmede İdlib'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Rusya Federasyonu'nun savunma sanayine yönelik üretimlerini görme imkanımız oldu. Yolcu uçaklarından savaş uçaklarına kadar helikopterlere kadar, bütün üretilmekte olan motorlara kadar, bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Savaş uçaklarının özellikle gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-35, bunun yanında Su-57, bunların görüntülerini hep birlikte izledik" dedi.



Rusya'nın uzayla ilgili çalışmalarının da çok anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, "Uzaya yönelik atılan adımlar, bilimsel anlamda Rusya'nın nereye geldiğini göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor. Kendileriyle burada malum görüşmemizi yaptık. Yolculuklarında başarılar diledik. Sayın başkanla gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerde tabii ki bölgesel gelişmeleri de değerlendirme fırsatı bulacağız" diye konuştu.



Rusya Devlet Başkanı Putin ise, "Öncü olduğumuz alanlarda çabalarımızı, imkanlarımızı birleştirerek çok daha iyi sonuçlara varabileceğimize inanıyorum. Çok yoğun ticari ilişkilerimiz var. Bölgesel konular, bunların arasında hassas konular da var; bunları da görüşme imkanımız olacaktır" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik ediyor.