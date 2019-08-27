Başkan Erdoğan ile Putin'den ikili görüşme öncesi önemli açıklamalar 27.08.2019 16:05

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin ikili görüşme öncesi bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacağız." dedi.