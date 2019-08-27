Başkan Erdoğan ile Putin'den ikili görüşme öncesi önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin ikili görüşme öncesi bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacağız." dedi.
Başkan Erdoğan ile Putin'den ikili görüşme öncesi önemli açıklamalar27.08.2019 16:05
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