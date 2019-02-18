Başkan Erdoğan ile Putin arasında güldüren diyalog! 18.02.2019 11:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldiği Soçi zirvesine dair yayınlanan iki videoda, Erdoğan ile Putin arasındaki samimi diyaloglar herkesi güldürdü.