Başkan Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan ortak basın toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "En son Bağdadi’nin ablasını Azez’de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde." ifadelerini kullandı. 13 Kasım'da ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin de değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, Trump ile ikili ve bölgesel konuları ele alacağını belirtti. Erdoğan, görüşme öncesinden ABD'ye YPG ile ilgili mesaj gönderdi. "Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir" dedi.
Başkan Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan ortak basın toplantısı07.11.2019 20:34
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