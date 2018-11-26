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Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında krtitik görüşme

26 Kasım 2018, Pazartesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.


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