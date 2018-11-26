Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında krtitik görüşme26 Kasım 2018, Pazartesi
- Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında krtitik görüşme
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