Haberler Web TV Başkan Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten ortak açıklama

Başkan Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten ortak açıklama

03 Ocak 2019, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ankara'da ortak bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yapan Erdoğan, FETÖ ve PKK'nın iki ülke için de ortak tehdit unsuru olduğunun altını çizdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları