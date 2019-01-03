Başkan Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten ortak açıklama 03 Ocak 2019, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ankara'da ortak bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yapan Erdoğan, FETÖ ve PKK'nın iki ülke için de ortak tehdit unsuru olduğunun altını çizdi.