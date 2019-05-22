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Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlatan 107 yaşındaki Şükriye Özbay herkesi kahkahaya boğdu

22.05.2019 17:10

Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlatan 107 yaşındaki asırlık çınar Şükriye Özbay,herkesi gülmekten kırıp geçirdi. Özbay, “Kendi kendimi çok şişirdim. Erdoğan yanımda, onunla konuşuyorum. Öyle kolay mı bu kadar Türkiye’yi kaldırıp indiren adamla konuşuyordum, böbürlendim.” dedi.


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