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Başkan Erdoğan ile görüşen gençler o anı anlattı

05 Aralık 2018, Çarşamba

Ankara'da dün, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen liseli öğrenciler, o anları anlattı.


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