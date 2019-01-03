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Başkan Erdoğan ile genç kızın babası arasında gülümseten diyalog

02 Ocak 2019, Çarşamba

Özellikle gençlere karşı olan samimiyeti ve sevgisi ile milyonların gönlünü kazanan Başkan Erdoğan, bu kez de bir kenç kızın ricası üzerine babası ile görüştü. Samimi anlara sahne olan görüşmede, genç kızın "Başkanım babam geç kalınca kızmasın" demesi üzerine Başkan Erdoğan'ın verdiği içten tepki gülümsetti...


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