Özellikle gençlere karşı olan samimiyeti ve sevgisi ile milyonların gönlünü kazanan Başkan Erdoğan, bu kez de bir kenç kızın ricası üzerine babası ile görüştü. Samimi anlara sahne olan görüşmede, genç kızın "Başkanım babam geç kalınca kızmasın" demesi üzerine Başkan Erdoğan'ın verdiği içten tepki gülümsetti...
Başkan Erdoğan ile genç kızın babası arasında gülümseten diyalog02 Ocak 2019, Çarşamba
- Başkan Erdoğan ile genç kızın babası arasında gülümseten diyalog
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