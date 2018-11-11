Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Elize Sarayı'nda karşıladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan'ı Macron karşıladı11 Kasım 2018, Pazar
- Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan'ı Macron karşıladı
- Sosyal medya fenomenleri çocuklarımızı zehirliyor mu? Youtube üzerinden zehir mi saçıyorlar?
- Türk savaş uçakları Diyarbakır'dan peş peşe havalandı!
- Başkan Erdoğan Fransa'ya özel uçakla gitti
- İznik'te bulunmuştu! İçinden iki general çıktı
- Hiç kimseye aldırmadı! Antalya'da şaşkına çeviren görüntü
- Devrek Anadolu Lisesi'nden muhteşem 10 Kasım koreografisi
- PKK'lı teröristlerin teslim olma anları
- FOX Haber neden milli iradeyi hedef alıyor?
- Atatürk'e hakaretten gözaltı
- Tayland'da 3 metrelik piton tuvalette saklandığı evin sahibini cinsel organından ısırdı
- Başkan Erdoğan: "Dört evladımız şehit oldu"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.