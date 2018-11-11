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Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan'ı Macron karşıladı

11 Kasım 2018, Pazar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Elize Sarayı'nda karşıladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.


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