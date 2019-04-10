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Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme

10.04.2019 07:23

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 12.00'de kabul edecek.


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