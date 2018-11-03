Başkan Erdoğan ile bir gencin arasında geçen komik diyalog 03 Kasım 2018, Cumartesi

Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine uzaktan pankart tutan gence "Genç kardeşim gösterdiğin kağıdı ben buradan nasıl okuyayım?" dedi.