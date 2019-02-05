Başkan Erdoğan ile Bahçeli yarın görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "MHP lideriyle yarın görüşeceğim." dedi.
Başkan Erdoğan ile Bahçeli yarın görüşecek05 Şubat 2019, Salı
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